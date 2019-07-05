أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" أن "للحزب روايته في حادثة قبرشمون ولهذا لم يقدم حتى الساعة أي مطلوبين إلى مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: لنا روايتنا في حادثة قبرشمون ولهذا لم نقدم أي مطلوبين للواء إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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