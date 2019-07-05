MTV: الحريري سمع أمس من جنبلاط كلاما واضحت بشأن باسيل ومسار تعاطيه مع القوى السياسية

لفتت مصادر مطلعة على اللقاء الذي جمع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ سعد الحريير ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يوم أمس في ​عين التينة​ لقناة الـ"MTV" إلى أن "اجواء اللقاء الذي ولد بعد مخاص صعب كانت ايجابية"، مشيرةً إلى أن "​الحريري​ سمع من جنبلاط كلاما واضحا وصريحا بشأن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ومسار تعاطيه مع القوى السياسية الاخرى".

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