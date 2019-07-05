ننشر تقرير "صناعة البرلمان" بشأن تعديلات الحكومة على قانون الثروة المعدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 12 من مايو، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة 7 اجتماعات لنظره حضرها مندوبين عن الحكومة، عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة العدل، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية واتحاد الصناعات المصرية.
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