شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير البرلماني حول مشروع قانون حماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن شروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وحسب التقرير البرلماني، يأتي مشروع القانون في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكريةن بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً.

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ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المزمعه، الأحد، القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية.