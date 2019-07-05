شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى مدحت الحداد "الشئ و نقيضه" بتصريحاته المتعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقض مدحت الحداد، رئيس المكتب الإدارى لجماعة الإخوان نفسه، خلال استضافته فى قناة "وطن" أحد قنوات الجماعة التى تبث فى تركيا، حيث زعم أن الجماعة حققت نجاحا منذ سقوط حكم التنظيم فى عام 2013، وفى نفس الوقت خرج ليؤكد أن التنظيم لم يصل لما كان يهدف له وأن المسألة تحتاج إلى وقت.

وفى محاولة من القيادى الإخوانى، شقيق عصام الحديد مستشار محمد مرسى، للخروج من مأزق وصف قواعد الإخوان للقيادات بأنها عاجزة، زعم أن الـ 6 أعوام التى مرت على الإخوان لم تمر دون فائدة وأن الإخوان تحقق نجاحات فى ملفاتها الخارجية، ولكن فى ذات الوقت عاد ليؤكد أن التنظيم لم يحقق ما يريده خلال الفترة الماضية، وأن ما يسعى له الإخوان لم يتحقق خلال الـ6 سنوات ولكن يحتاج إلى فترة أخرى.