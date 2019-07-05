شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان و 24 اقتراح برغبة أمام مجلس النواب الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها الاثنين القادم برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة اتفاقيتان دوليتان بالأضافة إلي 24 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

وينظر المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23-4-2018.

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كما يبحث المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية.