شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف تفاصيل انهيار اقتصاد الدوحة بسبب سياسات الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقرير بالفيديو رصد فيه تكبد الاقتصاد القطري خسائر فادحة، نتيجة سياسات النظام الحاكم التي تولي اهتماما واسعا لدعم الإرهاب، وشراء الذمم ودفع الرشاوى، حتى بلغ الوضع الاقتصادي مرحلة متردية للغاية، وفقا لما تؤكده الأرقام القطرية، والتصنيفات والتقارير الاقتصادية الدولية.

وذكر التقرير أن الأرقام المتدنية التي باتت تلتصق بالاقتصاد القطري لا تستقيم معها الاستثمارات، لذا اختار رجال الأعمال أن يبحثوا عن وجهة جديدة، تصبح فيها أموالهم واستثماراتهم في مأمن، بعدما تعرضت قطر لاضطرابات واسعة في سوق المال والأعمال، نتيجة سياسات تنظيم الحمدين المتخبطة منذ بدء المقاطعة العربية في يونيو 2017.

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