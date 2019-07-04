الحكم على “مشعوذ” اغتصب ابنته.. كان يلقب أولاده بـ”الكلاب البرية”!

أصدرت غرفة الجنايات في استئنافية تطوان، أول أمس الثلاثاء، حكما قضائيا بـ20 سنة سجنا نافدا، وغرامة مالية، قدرها 10 ملايين سنتيم، في حق “مشعوذ”، اغتصب ابنته القاصر في جماعة “الزينات”، ضواحي تطوان.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، حيث كان المتهم، الذي يبلغ من العمر 78 سنة، يستغل ذهاب زوجته إلى العمل، ويختلي بابنته القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، ليمارس عليها نزواته الجنسية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تلاحظ الأم ظهور اضطرابات نفسية على فلذة كبدها، التي اعترفت بهتك عرضها من طرف والدها، ما اضطر الأم إلى التوجه إلى مصلحة الدرك الملكي، ووضع شكاية ضد زوجها، إذ تبين بعد عرض القاصر على الخبرة الطبية أنها تعرضت للاغتصاب.

وفي اتصال هاتفي مع “اليوم24″، علقت أم الضحية على الحكم، ووصفته بالعادل، على الرغم من الآثار النفسية، التي خلفتها الحادثة على ابنتها، إذ لاتزال إلى حدود اللحظة تخضع إلى المتابعة النفسية.

وأفادت أم الضحية أن زوجها كان “مشعوذا”، ويسيء معاملتها، إذ كان ينعتها وأبناءها مرارا بـ”الكلاب البرية”، وكانوا يعيشون، يوميا، ساعات من الرعب بسبب معاملته لهم، ما أدخلهم في حالة من الاكتئاب الحاد.