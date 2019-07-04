كفر مندا: النيابة العامة توصي بردّ الادعاءات ضد فوز عبد الحليم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت النيابة العامّة، الخميس، المحكمة العليا، بتثبيت فوز مؤنس عبد الحليم برئاسة المجلس المحليّ في كفر مندا.

وكان عبد الحليم قد فاز، في تشرين أوّل/ أكتوبر الماضي، برئاسة المجلس المحليّ بفارق 26 صوتًا عن منافسه على خضر زيدان، الذي طعن على قرار الفوز.

وقال عبد الحليم، في بيان صادر عنه، "يتّضح اليوم من رد النيابة العامة لمحكمة العدل العليا هشاشة الاتهامات وتنبئ بانتصار للحق، في هذه الأوقات بالذات مع من الله ورحمته وفرجه أناشد الجميع بضبط النفس واختصار مظاهر الفرح حيث لا تزعج أو تستفز أي أحدٍ من أبناء بلدنا الكرام"، وأضاف "وأناشد جميع القوى السياسية بفتح صفحة جديدة بيضاء تتضمن تعاون ومشاركة حقيقية متمثلة بائتلاف شامل يخدم كفر مندا وأهلها قاطبة".

وخلال العام الماضي، شهدت القرية شجارات جماعيّة شديدة، استخدمت فيها المفرقعات الناريّة بكثرة على خلفيّة الانتخابات، واعتقل خلالها عشرات الشّبان، قبل أن يُفرج عنهم لاحقًا.

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وتم التوصل في شباط/ فبراير الماضي إلى اتفاق بين الأطراف الفاعلة في القرية إلى توقّف الشجارات وأعمال عنف.

وجاء في بيان صادر عن عبد الحليم وزيدان، حينها، أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي زيدان وعبد الحليم، نحن ممثلو العائلتين المشتركتين في النزاع الأخير، علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم، نتقدّم بشكرنا الجزيل لأعضاء جاهة الصلح القطريّة وللجنة المتابعة وللجنة السلم الأهلي المحليّة على جهودهم من أجل تهدئة الخواطر وإحلال السلام في القرية، ونعلن التزامنا التام بما يُطلب منّا من أجل تحقيق السلم والحفاظ على الأمن في القرية، ومن هنا نتوجه إلى شبابنا من الطرفين وندعوهم للالتزام بالهدوء وإعطاء المجال للجان الصلح أن تقوم بواجبها ودورها في تحقيق صلح شامل في القرية في الأيّام القريبة. نطلب من الجميع الابتعاد عن الاستفزازات والاستجابة لها وعن كل أسباب التهييج وتعكير الأجواء، وخاصّة المنشورات على الفيسبوك ووسائل التواصل المختلفة".

وأضاف البيان: "نتعهّد أننّا لن نصدر بعد اليوم بيانات ومنشورات قد تساهم في تهييج الأوضاع وتعكيرها. كما نعلن احترامنا للمسار القضائي والجنائي الجاري بخصوص نتائج الانتخابات، ومن ثمّ التزامنا واحترامنا لأي قرار قد تصدره المحاكم أو الشرطة بهذا الخصوص، ونعلن أنه بعد انتهاء الإجراءات القضائية والقانونية سوف يقوم الخاسر منا بتهنئة الرابح، ومن ثمّ طي هذه الصفحة نهائيّا".