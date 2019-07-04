زلزال يضرب كاليفورنيا الأميركية ولا إصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات ولاية كاليفورنيا، الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وأفاد المعهد الأميركي بأنّ مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالي 240 كيلومترًا شمال شرقيّ لوس أنجلس، وعلى عمق 8.7 كيلومترات.

والهزّة، التي وقعت في الساعة 10:33 صباحًا بالتوقيت المحلّيّ، استمرت ثواني عدة وشعر بها السكان في لوس أنجلس، وفقا لصحافيي فرانس برس هناك.

كما قال شهود إن السكان في لاس فيغاس بولاية نيفادا شعروا بالزلزال.

وأعلنت شرطة لوس أنجلس على تويتر "وقع زلزال قوي"، مؤكّدة أنها لم تتلق بعد دعوات للإغاثة العاجلة في المدن الكبرى.

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ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات، وأكّد مطار لوس أنجلس عدم تعرض مدارجه لأضرار جسيمة.

وكاليفورنيا هي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، لكن مركز الزلزال يقع في صحراء موهافي، وهي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية متدنية.

وقالت المخرجة، آفا دو فرناي، "عشت دائما في لوس أنجلس. كان هذا أطول زلزال شعرت به على الإطلاق".

كما ذكرت عالمة الزلازل لوسي جونز في مؤتمر صحافي "يمكن أن نتوقع كثيرا من الهزات الارتدادية".