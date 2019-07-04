اصابة مدنيين بتفجير في النباعي

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مدنيين اثنين بتفجير في النباعي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم ضمن منطقة النباعي في بغداد، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.