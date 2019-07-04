مقتل شخص واصابة اثنين بتجدد النزاع العشائري في الفضيلية

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شخصا قتل واصيب اثنان اخران بتجدد النزاع العشائري في الفضيلية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النزاع العشائري في منطقة الفضيلية في بغداد تجدد اليوم".
واضاف ان "ذلك ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح".
يذكر أن خمسة أشخاص بينهم نجل مدير الدفاع المدني ونجل شقيقه قتلوا، وأصيب سبعة آخرين، أمس الأربعاء، جراء نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.
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