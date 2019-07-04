بالصور.. قطع جزئي لمحمد القاسم

باشرت مفارز المرور العامة بالتعاون مع امانة بغداد، الخميس، بقطع جزئي لطريق محمد القاسم للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي في بغداد امام حركة السير. وجاء هذا القطع لأغراض الصيانة والتي تشمل استبدال وصيانة مفاصل التمدد المتضررة والمفقودة وصيانة الجدران الساندة وارجاع المقاطع الزاحفة وتبديل وصيانة السياج الخارجي (الكايد ريل والهاند ريل) بالاضافة الى اكساء المقاطع المتضررة من الطريق.

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