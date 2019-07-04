التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
وأضاف العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها.
وأكد المتحدث باسم التحالف استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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