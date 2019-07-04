رضوخ إيران وعجز أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس، الرابع من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي والتي ألمح فيها لرضوخ بلاده للمفاوضات مع واشنطن، وسياسي أمريكي يدعو ترامب لمواجهة تميم بدعمه للإرهاب، وأيضاً العجز يجبر نظام أردوغان على إعادة طيارين مفصولين بتهمة الانقلاب.

أما في الاقتصاد فتطالعون: لعنة النفط تلاحق إيران.. انهيار الصادرات والخام يتكدس، وإلغاء الرعاية.. أزمة "السياحة القطرية" تطرق أبواب باريس سان جيرمان، احتجاز ناقلة نفط إيرانية متجهة لسوريا في جبل طارق، الصين تحدد شروطها لاتفاق تجاري "محتمل" مع واشنطن، النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مؤشر سلبي جديد للدوحة.. هبوط الناتج المحلي لقطر 6.2%، السيسي يصدق على إنشاء خط أنابيب الغاز بين مصر وقبرص.

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وإلى الملاعب تجدون: صراع بين عمالقة أوروبا على ضم مارسيلو.

وفي الفن تقرأون: الفنانة الفلسطينية نسرين طافش لـ"العين الإخبارية": الجمال وحده لا يكفي.

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