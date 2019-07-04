مصر وفرنسا تختتمان تدريب "رمسيس 2019" بتمرين بحري

اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري الفرنسي المشترك (رمسيس 2019)، بمشاركة عددٍ من قيادات جيشي البلدين.

ونفذت عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية بالجيشين المصري والفرنسي، خلال الأيام الماضية، التدريب المشترك (رمسيس 2019).



فيما شهد المرحلة النهائية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية إضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

واستمر التدريب عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول)، والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية.

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كما شارك عدد من الطائرات المقاتلة طراز رافال للجانبين، وعدد من المقاتلات المصرية طراز (إف 16) متعددة المهام.





ووفقًا لوزارة الدفاع المصرية، اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها حماية سفينة ذات شحنة مهمة وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية وتشكيلات إبحار للوحدات المشتركة والتدريب على كيفية الإمداد الجاف بالبحر.

وجرى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كما تم تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية.

وشهد التدريب المصري الفرنسي المشترك تنفيذ عناصر القوات الجوية عدداً من الطلعات التدريبية المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية وتخطيط وإدارة أعمال القتال الجوي المشترك، ودعم التشكيل البحري في تنفيذ مهامه المخططة.



ويستهدف التدريب (رمسيس – 2019) بالدرجة الأولى إظهار قدرات الجيشين المصري والفرنسي في مسارح العمليات البحرية ضد الأعمال العدائية المختلفة، وتبادل الخبرات في أسلوب التأمين.