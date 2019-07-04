مسؤولة أممية: "فرق الموت" في فنزويلا تقتل معارضي مادور

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن قوات الأمن الفنزويلية ترسل فرق الموت (قوات خاصة) لقتل الشباب المعارض للرئيس نيكولاس مادور.

وذكرت باشليه أن القوات الخاصة الفنزويلية تختلق مشاهد ليبدو الأمر وكأن الضحايا قاوموا عمليات الاعتقال، مشيرة إلى أن كثيرين من الشباب المعارض لمادورو يعدم خارج إطار القضاء.

وأشارت في تقرير أصدرته، الخميس، إلى أن أرقام حكومة فنزويلا أظهرت أن عدد وفيات الذين يقاومون الاعتقال بلغ 5287 حالة في 2018 و1569 حالة حتى 19 مايو/أيار الماضي.

ونقلت عن عائلات 20 رجلاً كيف وصل رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء من القوات الخاصة الفنزويلية في عربات سوداء لا تحمل لوحات معدنية.



وقالت العائلات إن فرق الموت اقتحمت المنازل وأخذت الأمتعة وهاجمت النساء والفتيات وفي بعض الأحيان جردتهن من ملابسهن.

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وأضاف التقرير: "في كل حالة يذكر شهود كيف تتلاعب القوات الخاصة بموقع الجريمة والأدلة. يضعون الأسلحة والمخدرات ويطلقون نيران أسلحتهم على الجدران أو في الهواء، للإشارة إلى وجود مواجهة ولإظهار أن الضحية "قاومت السلطات".



وزارت باشليه فنزويلا، الشهر الماضي، وستقدم تقريراً لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، غداً الجمعة.



وأوضح التقرير أن عمليات القتل تأتي في إطار استراتيجية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو تهدف إلى "تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة" وأن هذه الاستراتيجية تسارعت منذ عام 2016.



وقالت باشليه في بيان إنها حصلت على وعد من الحكومة بالعمل مع الأمم المتحدة لحل بعض القضايا الشائكة، بما في ذلك التعذيب والمحاكمات العادلة والسماح بالوصول بشكل كامل إلى منشآت الاحتجاز.

وأضافت "آمل حقاً في أن تنظر السلطات بعين الاعتبار في جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير، وأن تتبع توصياته. علينا أن نتفق جميعاً أن جميع الفنزويليين يستحقون حياة أفضل".