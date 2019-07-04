بوتين يحذر من تدفق إرهابي إدلب السورية إلى ليبيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن قلقه البالغ من تدفق الإرهابين على العاصمة الليبية طرابلس من محافظة إدلب السورية، محذرا من تدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة تدفق الإرهابين إليها.



وتابع بوتين، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إن موسكو تأمل بأن توافق الأطراف في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد.

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وتعتبر منطقة إدلب السورية معقلا للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، ففي مارس/آذار الماضي، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تركيا بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها مع بلاده بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.





وقال لافروف: إن الاتفاق مع أنقرة حول إنشاء المنطقة منزوعة السلاح وسحب جميع المسلحين والأسلحة الثقيلة منهم، لم تنفذ بالكامل، مطالبا الأتراك بالوفاء بالتزاماتهم بموجب مذكرة استقرار الوضع التي تم توقيعها في 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتساند أنقرة مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.