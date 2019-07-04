- 1/2
- 2/2
الان تتابع مسؤول سياحي في تركيا: تراجع أعداد السعوديين مقابل تزايد الإيرانيين والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
تراجع عدد السياح السعوديين بشكل كبير في منطقة أوزنجول من أحد أهم المراكز السياحية في تركيا، وفقا لصحيفة “هابرلار” التركية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير، اليوم، أن التراجع بنسبة 60% بسبب التوترات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، مضيفة: “الوضع سيكون أسوأ خلال هذا الموسم الصيفي”.
وقال مراد أيكوت، نائب رئيس جمعية السياح في منطقة أوزنجول: “تراجع عدد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وقد لاحظنا ذلك في السنة الماضية، ولكن في هذه السنة لاحظناه بشكل أكبر، إلا أن السياح من دول أخرى كالعراق وإيران وأذربيجان قد يسدون هذا العجز، وفي العام الماضي حتى قبل التوترات السياسية كان هناك انخفاض بنسبة 40 بالمئة، ووصل هذه السنة إلى 60 بالمئة، وذلك بسبب التوترات”.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سياحي في تركيا: تراجع أعداد السعوديين مقابل تزايد الإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.