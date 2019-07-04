الان تتابع واشنطن: توقيف ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق “نبأ ممتاز” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 11:37 م, 4 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، بولتون، إن توقيف ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق “نبأ ممتاز”.

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