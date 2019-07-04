شاهد .. إحتفاء رسمي وشعبي سعودي بأولى قوافل الحجاج

إستقبلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام؛ الذين قدموا لأداء مناسك الحج .

وحظي الحجاج الذين يحملون الجنسيات الماليزية والبنغلاديشية، باحتفاء رسمي وشعبي في المملكة حضر فيه البخور والعطور وباقات الورود لضيوف الرحمن.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بهذا الإستقبال بحسب ما أظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عبارات الترحيب التي يحرص غالبية السعوديين على تقديمها لزوار المملكة قاصدي بيت الله الحرام.

ويصل حجاج الدول التي تم تطبيق مبادرة طريق مكة فيها، وهي (ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، تونس) بشكل مبكر مقارنة بحجاج باقي الدول، إذ تتضمن المبادرة تسهيلات كثيرة، بينها إنهاء إجراءات الحاج في مطار بلاده الذي ينطلق منه عبر موظفين سعوديين، ليغادر نحو الحافلة التي ستقله لمكان إقامته فور وصوله للمطار السعودي، بينما يتكفل موظفون بإيصال أمتعته له.

وتبدأ استعدادات موسم الحج الجديد في السعودية فور انتهاء الموسم السابق، حيث تعمل الكثير من القطاعات الأمنية والمدنية بشكل متناسق لإنجاز خطط معدة مسبقًا يهيمن عليها توفير الأمن وسلاسة التنقل وسهولة الحصول على الخدمات الصحية لأكثر من مليوني حاج.