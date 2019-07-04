أكدت وسائل إعلام إخبارية، أن الحركة في مطار جازان بالمملكة العربية السعودية طبيعية على الرغم من إستهدافه بمقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
ونقلت قناتي الحدث والعربية عن مصارهما، أن الملاحة الجوية لم تتضرر بعد استهداف مطار جازان بمقذوف من ميليشيا الحوثي .
ولم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى عن الإستهداف الحوثي لمطار جازان .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية .. تواصل الحركة في مطار جازان رغم إستهدافه بمقذوف حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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