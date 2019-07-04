السعودية .. تواصل الحركة في مطار جازان رغم إستهدافه بمقذوف حوثي

أكدت وسائل إعلام إخبارية، أن الحركة في مطار جازان بالمملكة العربية السعودية طبيعية على الرغم من إستهدافه بمقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

ونقلت قناتي الحدث والعربية عن مصارهما، أن الملاحة الجوية لم تتضرر بعد استهداف مطار جازان بمقذوف من ميليشيا الحوثي .

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى عن الإستهداف الحوثي لمطار جازان .