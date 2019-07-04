بوتين: المتشددون يتدفقون على ليبيا من إدلب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه قلق من تدفق المتشددين على ليبيا من محافظة إدلب السورية، وحذر من تدهور أن الوضع في ليبيا.
وتابع بوتين، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في روما بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية، لحل مشاكل البلاد.
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