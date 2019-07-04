تركيا تعتزم دعم ميليشيا السراج في ليبيا بطائرات مسيرة جديدة

كشف تقرير استخباري عن إعتزام تركيا لتسليم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يرأسها فايز السراج، دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وبحسب إرم نيوز، قال التقرير، الذي نشره موقع africaintelligenc، إن تركيا تستعد لتسليم ثماني طائرات أخرى من طراز Bayraktar TB-2 إلى حكومة الوفاق الوطني، رغم استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011.

وأشار التقرير إلى حاجة حكومة السراج الماسة إلى هذه الطائرات بعدما دمر الجيش الليبي 3 من أربع طائرات سلمتها تركيا لها خلال الأيام الماضية.

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وقال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، إن ذلك يعني أن إمدادات الأسلحة التركية إلى ميليشيات حكومة الوفاق مستمرة، وأن أنقرة تريد الوقوف في صف الميليشيات حتى النهاية، مع ما يعنيه ذلك من استمرار التدخل في الشأن الداخلي الليبي .

ذكر معتوق في تصريح للموقع أن تركيا التي يعاني اقتصادها من أزمة، تستفيد بهذه الصفقة وغيرها من الصفقات من الأموال الليبية، فضلًا عن دعمها لمشروع ”الإسلام السياسي“ الذي تعتبره قضيتها المركزية.

ودمر الجيش الوطني الليبي العديد من طائرات درون، التي تستخدمها ميليشيات حكومة الوفاق، كما دمر غرفة التحكم الرئيسية بهذه الطائرات في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.