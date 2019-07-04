الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للسراج في مصراته

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة حربية، تابعة لميليشيا حكومة الوفاق في منطقة مصراته غرب البلاد .
وذكرت صفحة الدفاع الجوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن الطائرة التي نفذت غارة على مدينة ترهونة قصفت فيها عدة أهداف مدنية ومنازل للمواطنين، تصدت لها الدفاعات الجوية، وأسقطتها بالقرب من مدينة بني وليد.
وبحسب ما أعلنته قيادة الجيش، لقي الطيار حتفه، حيث إنه لم يستطع القفز من الطائرة.
يذكر أن الجيش الليبي أسقط عدة طائرات حربية تقلع من مدينة مصراتة وتستهدف عدة أهداف في مدن ترهونة وغريان، منها طائرة ميراج كان يقودها طيار أمريكي من المرتزقة.
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