غريفيث يبحث مع وزير الخارجية العماني جهود حل الأزمة اليمنية

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، جهود حل الأزمة اليمنية .

وجاء لقاء غريفيث بالوزير العماني، في إطار جولة بدأها مطلع الأسبوع الجاري وشملت روسيا والإمارات وعمان .

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة لها بتويتر، أنه جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الاطراف اليمنية للوصول الى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق ولدول المنطقة الأمن والاستقرار.

وكان غريفيث قد التقى خلال الأيام الماضية بوزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف، والإمارات، الدكتور، أنور قرقاش .

وناقش غريفيث مع الجانبين السير قدماً في عملية السلام في اليمن والخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية استوكهولم، ودعم البلدين لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك .