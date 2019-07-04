محكمة في لندن تلزم بي إن سبورت القطرية بدفع تعويضات مالية لشركة سعودية

ألزمت محكمة لندن في محاكم مركز دبي المالي العالمي «قنوات بي إن سبورت» القطرية، بدفع تعويضات تزيد على 30 مليون ريال لصالح شركة «سيليفيجن» السعودية

ويمثل هذا الحكم القضائي أحد حلقات فشل القنوات الرياضية القطرية التي وقعت مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها وتجاوزات نظامية أخرى.

ويأتي هذا الحكم القضائي الملزم بعد أسابيع قليلة من حكم المحكمة الفرنسية ضد شبكة القنوات القطرية لصالح منظمة عربسات، الأمر الذي يؤكد بطلان كافة الادعاءات التي تحاول الشبكة القطرية تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي.

وسبق أن تورطت مجموعة شبكة قنوات beIN القطرية في العديد من القضايا داخل السوق السعودية، مما حدا بلجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة تلك المخالفات.

ويأتي الحكم الجديد الصادر ضد beIN امتداداً لأحكام سابقة مماثلة صدرت في العديد من العواصم العربية والعالمية، في ظل إخضاع المجموعة ومجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي لتحقيقات جنائية بتهم فساد ودفع رشى في دول مثل فرنسا وسويسرا.