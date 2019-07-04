واشنطن تؤكد مجدداً دعمها للمشير حفتر في ليبيا

أعتبر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار مجلس الأمن الدولي بيان يدين الضربة الدامية ضد مركز لإحتجاز المهاجرين، من الدلائل الجديدة التي تظهر اختيار واشنطن دعم المشير خليفة حفتر في ليبيا .

وبحسب التقرير فإن هذا الدعم يأتي على حساب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ونقل التقرير عن جيمس دورسي، الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، القول إن الدعم الأمريكي لحفتر ”ليس أمرًا مفاجئًا. إنه مؤشر إلى تغيير في السياسة الأمريكية حيال ليبيا”.

ويوم الأربعاء، عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر، إنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف استغرقت ساعتين، قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم حفتر بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

وقتل 44 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة في الضربة التي أصابت ليل الثلاثاء-الأربعاء مركز الاحتجاز في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقر في إتصال هاتفي مع المشير حفتر، بدور الأخير المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية .

يقول دورسي، إن الولايات المتحدة تتعامل مع حفتر على أنّه ”يتصدى للإسلاميين“.

كما يتمتع حفتر بتأييد معلن وغير معلن من مصر وفرنسا وروسيا، بينما تلقى حكومة الوفاق الوطني دعمًا من تركيا وقطر.

وبحسب التقرير، يقدّم المشير حفتر (75 عامًا) نفسه على أنّه ”منقذ“ ليبيا، بينما يتّهمه خصومه بأنّه يسعى لإقامة نظام ديكتاتوري.

بدوره، قال اندرياس كريغ الباحث في ”كينغز كولدج“ في لندن، إن ضغوطًا مكثّفة أثمرت عن إقناع البيت الأبيض بأن القوات التي يقودها حفتر قد تصبح شريكًا يمكن التعامل معه، وأضاف أن ”فكرة أنّ حفتر قادر على تحقيق انتصار حاسم في ليبيا لاقت صدى مرحّبًا في أوساط مستشار الأمن القومي جون بولتون“.