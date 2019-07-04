سلمان الدوسري : تركيا خلقت حالة من العداء ضد كل ما هو سعودي

حمل الصحفي السعودي، سلمان الدوسري، السلطات التركية، مسؤولية العداء الذي تشهده حالياً ضد كل ما هو سعودي، وذلك في تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن سرقة 165 جواز سفر سعودي في تركيا .

وقال الدوسري في تغريدة رصدها (الخليج 365) "السلطات التركية خلقت حالة من العداء ضد كل ماهو سعودي" .. لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تستقبل العصابات المحلية هذا التحريض بعمليات نوعية تتواكب والمزاج الرسمي .

وأضاف "كل دول العالم تحمي زوارها وضيوفها إلا تركيا فإنها تستعديهم وتحرض ضدهم" .

وأكدت مصادر سعودية، سرقة 165 جواز سفر سعوديا في ثلاثة مواقع سياحية تركية، فيما نبّهت السفارة السعودية لدى تركيا مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.

يأتي ذلك بعد أن رصدت السفارة تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قِبل أشخاص مجهولين.