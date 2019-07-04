الحربي: الأتراك ذبحوا في معركة ببنغازي أكثر من 10 الآف

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الخميس، "لك أن تتخيل ان الأتراك ذبحوا في معركة الجوازي في بنغازي أكثر من 10 الآف طفل وامرأة وشيخ ليبي".
واضاف الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - "في مجازر لا تختلف عن مجازر الأرمن في تلك الحقبة السوداء من تاريخ الاستعمار التركي البغيض".
وتابع "التاريخ لا يعيد نفسه، لكن الشعوب هي من تُكرر الأخطاء".
واختتم "للتاريخ ذاكرة لا تنسى يا تركيا".
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