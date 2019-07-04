"الخليج": السودان بين خيارين لا ثالث لهما

أكدت صحيفة إماراتية، أن "السودان يعيش لحظة الحقيقة، هو بين خيارين لا ثالث لهما".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "إما الحوار الذي يؤدي إلى اتفاق يضع البلاد على سكة السلام والأمن والاستقرار، وإما افتراق يؤدي إلى عواقب كارثية تضيع معها التضحيات والآمال التي بناها الشعب السوداني بعد الإطاحة بنظام البشير".

وأضافت "لا مجال للانتظار، ولا وقت يجب أن يضيع في المماحكات والاشتراطات والتهديدات والمناورات".

ومضت "يكفي السودان أكثر من ثلاثين عاماً من عذاب وقهر حكم الإخوان الذي تسلط على البلاد والعباد ، وأذاقهما الأمرّين ، وحول الدولة ومؤسساتها إلى غابة للفساد ومزرعة للمحسوبيات والارتزاق".

وبينت "كان الظن أن الحراك الشعبي الذي تواصل بلا كلل من ديسمبر(كانون الأول) الماضي حتى 11 إبريل (نيسان) ، قد وصل إلى النقطة التي يجب أن يحصد فيها ما زرعه من أمل ، وكان مأمولاً أن يكون المجلس العسكري الانتقالي الذي انتفض في لحظة فارقة وانضم إلى الحراك، رديفاً للجماهير التي انتفضت على الاستبداد، أن يشكلا معاً قوة التغيير المنشودة، لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعدالة، والنظام المدني الذي يكرس الديمقراطية كأساس لنظام سياسي جديد يوفر الحريات الأساسية وحكم القانون وتداول السلطة سلمياً".

وشددت "لكن ما حصل حتى الآن بدد الآمال، وأثار القلق والخوف من المستقبل".

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وذكرت "فالاستعصاء الراهن في السودان ، والوقوف عند عتبة المبادرات المطروحة من جانب الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا دون تمثلها وتحويلها إلى واقع على الأرض ،يعني أن السودان قد يدخل في أتون الفوضى والنزاعات الجهوية ، وهو لم يخرج من أتونها بعد.

وعندما يحث الوسيطان الإفريقي والإثيوبي ، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنية برئاسة شخصية ذات مستوى رفيع تقترحها قوى الحرية والتغيير ، إنما يقدما حلاً معقولاً وممكناً يخرج الوضع المأزوم من عنق الزجاجة، ويفتح الطريق أمام حل سلمي سياسي".

ولفتت إلى أن "هذا يستلزم الحوار المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، لأنه السبيل الوحيد لتجاوز العقدة الأساسية المتمثلة بتشكيل المجلس السيادي الذي سيتولى العملية الانتقالية ، كما يجب عدم التمترس وراء المواقف والشروط الصعبة التي من شأنها تأزيم الوضع وإغلاق أبواب الحوار والتسوية".

ولفتت إلى "إن الحوار بين الطرفين يجب ألا يكون بهدف تحقيق النصر على الآخر، بل تحقيق النصر للسودان ، هذا إذا كان صحيحاً أن الهدف هو إنقاذ السودان من بلاء ثلاثين عاماً، والانتقال به إلى معارج جديدة من الأمن والنمو والحرية.

فالحوار الذي يهدف للوصول إلى حل يحتاج إلى شجاعة وقبول بالآخر، لأن الحوار هو صورة للعقل والضمير، خصوصاً إذا كان بين أبناء البلد الواحد".

واختتمت "لا تأخذوا السودان إلى مهاوي الفوضى والعنف، فهو يستحق أن ينعم بالحرية والسيادة والديمقراطية".