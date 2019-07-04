الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من خطوات جديدة بشأن تخصيب اليورانيوم

صرح الاتحاد الأوروبي، بإنه على اتصال مع الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني وسيناقش معهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة تكثيف الدولة لتخصيب اليورانيوم في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستزيد من تخصيبها لليورانيوم إلى "أي مدي نريده" ابتداءً من يوم الأحد، مما زاد الضغط على الدول الأوروبية لإنقاذ الصفقة النووية المتعثرة من الأضرار التي تسببت بها العقوبات الأمريكية.

وكانت قد أعلنت إيران يوم الاثنين أنها انتهكت بالفعل قيود الاتفاقية على مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب.

و اشارت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني - الضامن لاتفاقية 2015 - اليوم الخميس: "لقد دعونا إيران للتراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تقويض الاتفاق النووي".