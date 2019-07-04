بوتين: روسيا مهتمة باستئناف علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مهتمة باستئناف علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، نقلت عنها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع جميع القوى المدعومة من الناخبين الأوروبيين للحفاظ على أمن واستقرار القارة.

كما أوضح بوتين أن بلاده مستعدة لبناء حوار بناء مع أوكرانيا "إذا التزم الرئيس الجديد، فولوديمير زيلينسكي بوعوده الانتخابية".

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وقال: "الحوار بين موسكو وكييف ممكن عندما يفي زيلينسكي بوعوده الانتخابية".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي إن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى "وهذا ما يميز موسكو عن واشنطن وحلفائها".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن خطط بلاده لاستضافة عدد من القمم الكبرى في المستقبل القريب، حسب موقع "روسيا اليوم".

كما يخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة لعمليات التكامل المختلفة بهدف إنشاء الشراكة الاستراتيجية الكبيرة".