صحيفة: أنظمة تسوق الشائعات ضد جميع الدول التي تؤيد مطالب الشعب الليبي

أكدت صحيفة إماراتية، أن دولة الإمارات تقدم للعالم الدليل بالفعل والقول على أهمية الالتزام بجميع القوانين الدولية والقرارات ذات الصلة سواء الناظمة للعلاقات بين الدول، أو التي تصدر عن أرفع هيئة دولية متمثلة في مجلس الأمن الدولي، وخلال ذلك فهي دائمة التأكيد على ضرورة احترام سيادات الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "في الوقت الذي تعبر فيه عن موقفها السياسي تجاه جميع القضايا والأزمات بكل شجاعة وقد دعت المجتمع الدولي إلى تبني قضايا الشعوب المحقة، وضرورة مواجهة التحديات والتصدي للمخاطر، وخاصة تجاه مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله والقضاء على كل المتورطين فيه، كما أكدت على ضرورة التعامل مع المليشيات الإرهابية وفق القانون الذي يجرمها ويدعو إلى القضاء عليها لأن خطرها لا يقتصر على المكان الذي توجد فيه بل يتجاوزه إلى دول ثانية.

وأضافت أنه في الموضوع الليبي طالما دعت الدولة إلى تغليب لغة الحوار وتحكيم العقل لإنجاز حل سياسي يضع حداً للأزمة، لكن هذا الموقف النابع من الحرص على دولة شقيقة لم يرض أطرافاً باتت معروفة بكيدها وافترائها وتجنيها، ومن هنا فإن شائعات كثيرة يحاول رعاة المليشيات إلصاقها بالدولة منها الطائرة التركية التي رسم عليها علم حاولوا التسويق له على أنه علم الإمارات لينكشف زيف ما تم الإعلان عنه، ثم أتت شائعات العثور على أسلحة مصدرها إماراتي، وهو ما نفته الدولة مؤكدة الالتزام الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا، مؤكدة التعاون مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وذكرت أن المكائد التي يحاول البعض التسويق لها مردها انكشاف مخططاتهم التوسعية من خلال تعويلهم على المليشيات وقوى الشر بهدف السيطرة على العاصمة الليبية من قبل فئات مرتهنة تكون وكيلة لتلك الأنظمة لتحقيق نواياها ومآربها، واليوم تبدو مناطق طرابلس وغرب ليبيا رهينة للتنظيمات الإرهابية والمليشيات التي تستحوذ عليها، وجميعها توالي أنظمة خارجية باتت معروفة وترسل مرتزقتها ومجرميها لدعم المسلحين ومنع تطهير مناطق واسعة من الإرهاب، وخلال ذلك كانت تلك الأنظمة تسوق الشائعات ضد جميع الجهات والدول التي تؤيد مطالب الشعب الليبي الشقيق بغية التشويش على الحقائق ودفع الأمور إلى غير مسارها الطبيعي.. لكن الحقيقة أصدق وأطهر وقوى الخير أكبر من أن تؤثر عليها جهات وأنظمة لم تعد خافية على أحد.