شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الوضع في ليبيا يتدهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (روما)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) إنه قلق من تدفق مسلحين على ليبيا قادمين من محافظة إدلب السورية، وحذر من أن الوضع في ليبيا يتدهور.

وتابع بوتين، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات، والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد.