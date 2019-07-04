انفراجة في السودان واستمرار المفاوضات المباشرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ الخرطوم
ساد التفاؤل في السودان بعد أن تواصلت المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالخرطوم، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، وعقد الطرفان جلسة التفاوض الأولى المباشرة أمس الأول منذ أحداث فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن التحالف وافق مبدئيا على الدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، لكنه اشترط تضمين ست نقاط في ورقة التفاوض الأفريقية الإثيوبية المشتركة وتلقيه مكتوبا يفيد بذلك.
وأوضح أن من بين هذه النقاط مراجعة إجراءات بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الانترنت، وإطلاق الحريات، وقال إن من بين النقاط أن يكون هناك مدى زمني لعملية التفاوض اقترحت قوى التغيير أن يكون لمدة 72 ساعة، ولفت إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري سيكون محصورا في نقطة واحدة هي رئاسة مجلس السيادة.
وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية، وذلك في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.
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