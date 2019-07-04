فلسطين: إسرائيل تتهرب من حل الدولتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

اتهم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس إسرائيل بأنها تتهرب من حل الدولتين لتكريس احتلالها للفلسطينيين.

وقال المالكي، في افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية الذي يعقد في رام الله للمرة الأولى، «إن إسرائيل تحاول التهرب من حل الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما فيها احتلال الأراضي بالقوة ولم يعد يخفى على أحد أن الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين».

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وأضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال المستوطنين مكاننا، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان».

وأكد المالكي أن «مؤتمر سيباد نموذج فعال لبناء جسور تواصل ونقل التجارب الناجحة في دول شرق آسيا إلى فلسطين بما يدعم حل الدولتين، خاصة في ظل سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني».

وشدد المالكي على أن أي «مساع لتحويل الحل السياسي إلى وهم وتقديم حل اقتصادي سيكون مصيرها الفشل لأن كل هذه الخطط تسعى لإبقاء الاحتلال».