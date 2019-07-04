بوتين: اتهامنا بالتأثير على انتخابات أمريكا عبث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تم نشرها في إيطاليا، إن بلاده لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس لديها نية للقيام بذلك.

وفي حديثه لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» قبيل الاجتماعات المقررة أمس، مع البابا فرنسيس وزعماء إيطاليين، رفض بوتين الاتهامات الأخيرة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والأوروبية.

Advertisements

وقال «إن الشيء الأكثر عبثية هو اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية»، بحجة أن التحقيق الأمريكي الاتحادي بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر قد أخفق في جمع أدلة ملموسة لمجرد أنه لم يحدث شيء.

وبدا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأسبوع الماضي يسخر من القضية عندما التقى بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قام ترمب بالسخرية، بتوجيه إصبعه تجاه نظيره الروسي، وقال له وهو مبتسم «لا تتدخل في الانتخابات».

وخلص تحقيق مولر إلى أن العملاء الروس تدخلوا لمساعدة ترمب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، لكنهم قالوا إنه ليس هناك أدلة كافية لإثبات التواطؤ النشط بين حملة ترمب وروسيا.