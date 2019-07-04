السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنيف ناقش المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل بجنيف أمس، إبراز جهود المملكة في الجانب الإنساني، خلال لقائه مع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بندوة «الوضع الإنساني في اليمن» بالدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله المعلم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الواصل ينافش الجهود الإنسانية في جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.