حوثيون يتربحون من دماء اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة عدن، واشنطن

علمت «مكة» أن مجموعة من قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية تمكنت من شراء مدن سكنية بأسماء أقاربهم بعدد من العواصم العربية، وتكوين شركات واستثمارات كبيرة، والمضاربة بالعملة، وإيجاد شركات صرافة، والسيطرة على معظم أراضي وعقارات الأوقاف والدولة والقطاع العام والخاص، بعد نهب التجار وفرض جمارك في جميع مناطق سيطرتها، وتكوين ثروة لمصلحة الميليشيات من دماء اليمنيين، في توحش ونهب مالي لمقدرات اليمن، في حين يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر والمجاعة.

وفي السياق كشف معهد أبحاث أمريكي عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الحوثي لإطالة أمد الصراع في اليمن، مشيرا إلى أن خبراء من الأمم المتحدة ومراقبين دوليين رصدوا ازدهار اقتصاد الحرب لدى الحوثيين، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.

وحذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في دراسة بحثية، للباحثة إيلانا ديلوزيي، رئيسة برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، من أن انتشار الفساد وازدهار اقتصاد الحرب في اليمن بشكل أشبه بالمافيا الدولية، يخلق عوامل غير مشجعة للسلام لدى الحوثيين.

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ووفقا للدراسة، فهناك عوامل مختلفة مزعزعة للاستقرار في اليمن، مثل تطور اقتصاد الحرب في البلاد، مشددة على أنه بطبيعة الحال فإن أولئك الذين يستفيدون من هذا الاقتصاد هم أقل ميلا بكثير لتسهيل عملية الانتقال إلى السلام، ويمكن أن يعملوا كمفسدين إذا تهددت مصالحهم، وأوضحت أن هذه العناصر تشمل عددا من أصحاب المصلحة المهمين في الشمال والجنوب. وكشفت الدراسة أن تمويل الجهود القتالية للحوثيين يتم عبر الإيجارات والرسوم في صنعاء التي اعتادت الحكومة تحصيلها، وقد بلغ إجمالي هذه الإيرادات العام الماضي نحو 407 مليارات ريال يمني (1.6 مليار دولار) على الأقل.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تواصل نهب المواطنين في مناطق سيطرتها بفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، وآخرها قرار رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات.

ميليشيات الحوثي تفجر وتهدم منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح بمنطقة الثنية بصنعاء

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