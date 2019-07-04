شكرا لقرائتكم التحالف: إسقاط طائرات مسيرة حوثية باتجاه مطار جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ⁧‫الميليشيا الحوثية‬⁩ المدعومة من ⁧‫إيران‬⁩ من صنعاء باتجاه ⁧‫مطار الملك عبدالله بجازان‬⁩ في السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أكد فجر الثلاثاء الماضي أنه وقع هجوم إرهابي آخر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 مدنيين، وأردف أن حالة الجرحى، وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وكان هجوم إرهابي آخر قد وقع بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية، في الـ 23 من الشهر المنقضي، نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة.