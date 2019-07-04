شكرا لقرائتكم مصادر: الحركة بمطار جازان طبيعية بعد محاولة استهداف حوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر "العربية" إن الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أكد أنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر الثلاثاء الماضي (00:35)، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 مدنيين، وأردف أن حالة الجرحى، وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

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وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وكان هجوم إرهابي آخر قد وقع بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية، في الـ 23 من الشهر المنقضي، نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة.