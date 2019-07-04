موجز المساء || مصر ضمن أكبر 10 جيوش في العالم .. أجيري يبعد صلاح عن التمرين خوفاً من تفاقم حالته .. لماذا واجه عبد الحليم «صلاح نصر» رئيس المخابرات

الموجز

نشرت (CNN) الأمريكية نقلاً عن موقع ” غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية للدول ، تقرير خاص عن القوة الجوية لعدد من الدول ، وضمت القائمة مصر والسعودية .

وبداية قبل التطرق للقائمة علينا معرفة الفرق بين الطائرة المقاتلة والهجومية، موضوع حديثنا لليوم، حيث تم تصميم هذا النوع من الطائرات لدعم التشكيلات والقوات البرية على الأرض، وهي تستخدم بفاعلية في العمليات الهجومية، لتدمير معدات العدو سواء البرية منها أو البحرية.

أما الطائرة المقاتلة فمهمتها الرئيسة تتمثل في تدمير الأهداف الجوية والتفوق الجوي، وكذلك مرافقة وحماية الطائرات الأخرى، مثل القاذفات والطائرات الاستراتيجية بحسب ما ذكرته (CNN).

وقالت (CNN): تتربع دولتان عربيتان على التوالي القائمة التي تتضمن أكثر 10 جيوش على مستوى العالم بعدد الطائرات الهجومية، وهما مصر والسعودية.

وأضافت الوكالة الأمريكية نقلاً عن جلوبال فاير باور أنه أورد أعداد الطائرات الهجومية التي تملكها أقوى الجيوش في العالم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، ويصل عدد الطائرات الهجومية التي تمتلكها القوات الجوية الأمريكية إلى 2831 طائرة تلتها الصين في المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1564 طائرة.

فيما تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالمياً بامتلاكها 1459 طائرة هجومية، ثم الهند في المرتبة الرابعة عالمياً وتمتلك 694 طائرة في تفوق واضح على جارتها ومنافستها النووية باكستان في هذا الجانب.

من جهتها احتلت كوريا الشمالية المرتبة الخامسة عالمياً بعدد طائرات هجومية وصل الى 498 طائرة متفوقة بفارق ضئيل في هذا الجانب على جارتها الجنوبية التي احتلت المرتبة السادسة بامتلاكها 466 طائرة هجومية.

وفي المرتبة السابعة جاءت باكستان التي تمتلك 438 طائرة من هذا النوع، متأخرة بذلك عن جارتها الهند.

في حين جاء تصنيف مصر في المرتبة الثامنة على مستوى العالم بامتلاكها 341 طائرة هجومية تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة عالمياً بعدد 325 طائرة هجومية، في تفوق واضح وكبير على كثير من الجيوش في المنطقة.

وفي المرتبة العاشرة جاءت اليابان بامتلاكها 297 طائرة هجومية.

وإختتمت (CNN) تقريرها بتنويه هام جاء فيه : هذه القائمة تشمل فقط الطائرات الهجومية والقاذفات ذات الأجنحة الثابتة وفقا لإحصائيات 2019، ولا تضم كافة أنواع الطائرات الأخرى التي تمتلكها القوات الجوية لتلك البلدان. (المصدر)

محمد صلاح «خارج الخدمة» .. أجيري أبعده عن التمرين خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ

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تغيب محمد صلاح نجم المنتخب المصري عن تدريبات فريقه استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل.

غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في لمران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة.

وفضل أجيري بعد التشاور مع الجهاز الطبي عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.

وتألق محمد صلاح مع المنتخب المصري في مرحلة المجموعات في البطولة وسجل هدفين في شباك الكونغو وأوغندا.

وتستمر تدريبات المنتخب المصري اليومية تأهباً لمواجهة جنوب إفريقيا على استاد القاهرة السبت المقبل من أجل بلوغ ربع نهائي البطولة. (المصدر)

واجه رئيس المخابرات العامة من أجل صديقه .. تفاصيل أزمة «صحفي شاب» تصدى لها العندليب بشهامة ولاد البلد

في حواره مع صدى البلد تحدث المحاور مفيد فوزي في عدة موضوعات وتحدث عن بداية علاقته بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، وعن أول لقاء بينه وبين حليم قال مفيد فوزي :

قابلت حليم فى لحظة فارقة فى حياتى وحياته بمكتب إحسان عبد القدوس، وكان شابًا مطرق الرأس حزينا جاء بكارت توصية من الأستاذ/ فوميل لبيب، لكى يسمع «إحسان» صوته، وأنا ذهبت أيضًا لأني أريد أن أتدرب فى "روز اليوسف"، ومن هنا بدأت علاقتنا التى استمرت حتى آخر يوم فى حياته.

وتابع فوزي في حواره مع صدى البلد عن علاقة العندليب وسعاد حسني وقصة زواجهما ، حيث قال فوزي : تزوجت سعاد حسني من عبد الحليم لمدة خمس سنوات، وظهر معى أخوها فى "حديث المدينة" وأقر بذلك وفقاً.

عبد الحليم يتحدى رئيس المخابرات العامة من أجل مفيدي فوزي

ويحكي مفيد فوزي عن موقف العندليب ووقفته بجواره في أزمته مع المخابرات حيث قال :

أخذنى معه فى سيارته إلى مدير المخابرات المصرية (صلاح نصر) الذى يكفى اسمه فقط لبث الرعب فى القلوب، ويقول لهم: إذا كان «مفيد» يكتب منشورات ضد الثورة فهو يكتبها فى بيتى وإذا كان يجتمع مع أفراد لعمل مؤامرة فهى تحاك فى بيتى، وعندما طلب «نصر» من «حليم» أن يسجل هذا فى اعتراف مكتوب وعندما أقدم «حليم» على كتابته أخذ منه القلم فقال له «حليم»: على أى شيء تراهن؟ أنا أعرفه منذ أن كنت نكرة ولا أحد يراهن على وطنيته وحبه لمصر، وهذا لا يمنع أن من أجمل ما غنى عبد الحليم فى رأيي من كلمات الأبنودى (عدى النهار).(المصدر)