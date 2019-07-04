وزير الآثار يدعو مؤسسات الدولة لاجتماع طارئ لمناقشة بيع «توت عنخ آمون»

مصراوي

دعا وزير الآثار، اللجنة القومية ‏للآثار المستردة للانعقاد بشكل طارئ أول الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات: الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة، لمناقشة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع ‏آثار مصرية بالخارج.

وأكد الوزير، في بيان له الخميس، أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ إي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت...