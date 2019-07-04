أكدت أوساط "التيار الوطني الحر" ردا على رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بقناة "LBC" أن "رئيس التيار باسيل مستعجل للاستقرار في عهد الرئيس ميشال عون، وإن لم يكن هناك كمين في قبرشمون فكيف سقط قتيلين؟".
ورأت الأوساط ان "جنبلاط منزعج ولا يقبل فكرة وجود تيار متنوع يتمتد على كافة الأراضي وفي كافة الطوائف"، مشيرةً الى أن "للتيار في الجبل 4 نواب فازوا بإرادة الناس، ولن نقبل ان تنكسر هذه الإرادة".
وشددت على "ان التيار تحت سقف الحياة المشتركة، وننصح جنبلاط ان يعتاد على وجود التيار في الجبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: ننصح جنبلاط ان يعتاد على وجود التيار في الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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