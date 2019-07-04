مصادر الوطني الحر لـ LBC: ننصح جنبلاط ان يعتاد على وجود التيار في الجبل

أكدت أوساط "​التيار الوطني الحر​" ردا على رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ بقناة "LBC" أن "رئيس التيار باسيل مستعجل للاستقرار في عهد ​الرئيس ميشال عون​، وإن لم يكن هناك كمين في قبرشمون فكيف سقط قتيلين؟".

ورأت الأوساط ان "جنبلاط منزعج ولا يقبل فكرة وجود تيار متنوع يتمتد على كافة الأراضي وفي كافة ​الطوائف​"، مشيرةً الى أن "للتيار في الجبل 4 نواب فازوا بإرادة الناس، ولن نقبل ان تنكسر هذه الإرادة".

وشددت على "ان التيار تحت سقف ​الحياة​ المشتركة، وننصح جنبلاط ان يعتاد على وجود التيار في الجبل".