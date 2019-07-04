‏‏مكتب باسيل: جهات معروفة تعمد لإعادة نشر كلام قديم لباسيل بهدف زرع التفرقة وشحن النفوس

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ في بيان، انه "في إطار حملة التشويه والتحريض المكشوفة تعمد جهات معروفة إلى إعادة نشر كلام قديم مضى عليه الزمن للوزير جبران باسيل وتضخّه بكثافة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بهدف زرع التفرقة وشحن النفوس، ولذلك ندعو ​وسائل الاعلام​ و الرأي العام الى أخذ العلم".

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