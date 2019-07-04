فريد هيكل الخازن: لا يمكن إستفزاز الناس في بيوتهم

أكد عضوالتكتل الوطني النائب ​​فريد هيكل الخازن​ "أننا الى جانب ​الكنيسة المارونية​ كفريق أساسي ونرفض الخطاب المتشنّج الذي يمكن أن يودي بالبلاد الى حرب"، مشيراً إلى أن "لقاء الكتل مع الأساقفة ​الموارنة​ في ​بكركي​ تناول التهميش المسيحي ولا أعتقد أن المصالحة في الجبل تزعزعت ولمسنا قلق ​الراعي​ وعلينا أن نكون متيقظين ونحن حريصون على صيغة الشراكة".

وفي حديث تلفزيوني، أكد الخازن أن "​حرية التعبير​ موجودة ولكن سننتظر ردة الفعل التي قد تكون مبررة مع كل ادانتنا لأيتصرف ليس تحت سقف القانون ولا يُمكن أن يتوسّع الاستفزاز في مناطق ذات لون واحد ولا يمكن إستفزاز الناس في بيوتهم".