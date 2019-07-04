الأحدب لباسيل: ما هي الانجازات التي أتيت بها غير العودة بالوطن الى زمن الحرب الأهلية؟

توجه النائب السابق ​مصباح الأحدب​ لوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ برسالة عبر فيديو مسجل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي استهله بالقول:"نتساءل اليوم ما الذي يدفع الوزير جبران باسيل لزيارة ​طرابلس​، فنحن أبناء طرابلس ندرك جيدًا ما يخفيه من نوايا اتجاه أهلنا ومدينتنا".

واشار الى "ان طرابلس عاصمة الثقافة والعراقة لها تاريخ مشرف بنيناه جميعا هو تاريخ العيش المشترك والانفتاح والتعددية، هذا التاريخ الذي يرفض التطرف والتعصب والحقد الدفين الذي لا يوصل الى أي نتيجة"، مضيفًا: "تدعي الدفاع عن ​حقوق المسيحيين​ في ​لبنان​، فهل مسيحيي طرابلس المحرومين من حقوقهم ليسوا من مسيحيي لبنان، وفي المقابل انت تضع المواطن المسيحي في المواجهة".

وقال: "أنت تقوم بهذه الزيارات لتستفز اللبنانيين لأنك تريد التغطية عن أمرين، الأول هو الفضائح و​الفساد​، والأمر الثاني هو فشلك بأي انجاز، فما هي الانجازات التي أتيت بها غير العودة بالوطن الى زمن الحرب الأهلية؟".