3 جرحى نتيجة اشكال بين ال علوية وال حيدر في معركة قضاء صور

وقع اشكال بين ال علوية وال حيدر في صور مفرق معركة تطور الى ​إطلاق نار​ ادى الى اصابة 3 من آل علوية، نقلوا على اثرها الى ​المستشفيات​ لتلقي العلاج. وحضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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