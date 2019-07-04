ميقاتي: اللي مش عاجبو أداء باسيل ما يستقبلو

أكّد مستشار الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي خلدون الشريف، في حديث تلفزيوني، حول زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لطرابلس، أنه "يجب تخفيض التوتر وسحب فتيله من الناس الى السياسة"، مشيرًا إلى أن "ميقاتي أبدى ملاحظاته على الأداء الاستفزازي لباسيل".
وأضاف الشريف، نقلًا عن ميقاتي قوله: "اللي مش عاجبو أداء باسيل ما يستقبلو".
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