ميقاتي: اللي مش عاجبو أداء باسيل ما يستقبلو

أكّد مستشار ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ ​خلدون الشريف​، في حديث تلفزيوني، حول زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ل​طرابلس​، أنه "يجب تخفيض التوتر وسحب فتيله من الناس الى ال​سياسة​"، مشيرًا إلى أن "ميقاتي أبدى ملاحظاته على الأداء الاستفزازي لباسيل".

وأضاف الشريف، نقلًا عن ميقاتي قوله: "اللي مش عاجبو أداء باسيل ما يستقبلو".